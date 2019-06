Après 7 années du côté de Brive, le Fidjien de 33 ans s'est engagé en Béarn. Il compte plus de 40 sélections avec l'équipe nationale des Fidji et a participé aux Coupes du Monde 2011 et 2015. Il fait également parti du groupe présélectionné pour le Japon. Pour rappel, il était capitaine lors de la victoire des Fidji au Stade de France face aux Bleus (14-21) en novembre dernier.