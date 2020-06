Le deuxième ligne international argentin (53 sélections) évoluait depuis cinq ans chez les Jaguares, avec qui il a disputé 67 matchs de Super Rugby. Il s'est engagé à l'Union Bordeaux-Bègles pour un contrat de deux saisons, plus une en option.

Petti prolonge et clos le recrutement international et ambitieux de l'UBB. Pour rappel les Grenats avaient déjà acté la signature de Ben Tameifuna (Racing 92), du piliers international Springbok Joseph Dweba et de l'ailier Néo-Zélandais Ben Lam.