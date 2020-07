S'il est actuellement autorisé à s'entraîner dans les installations du club anglais alors que son contrat a pris fin le mois dernier, il y a peu de chance de le voir trouver un accord pour finir la saison et notamment la Champions Cup 2019-2020 avec le champion d'Europe en titre, comme il l'a confié dans la presse britannique : "J'adorerais vraiment après avoir aidé à nous qualifier pour les quarts de finale de Champions Cup. Ce serait une belle opportunité contre le Leinster à Dublin mais cela semble peu probable pour le moment."

Concernant un éventuel retour avec les Sarries après son expérience japonaise, comme ce sera le cas pour plusieurs joueurs dont Alex Lozowski qui évoluera un an à Montpellier, Kruis a affirmé : "J'ai un accord d'un an, plus une autre année optionnelle, avec Panasonic qui donne de la flexibilité aux deux parties. Tout ce que j'ai vu de cette équipe est positif. Cela signifie que je peux y aller un an et découvrir le Japon, puis prendre une décision pour la deuxième année. Avec les Saracens, il n'y a rien de prévu dans mon contrat pour un retour."