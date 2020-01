Présent en conférence de presse mardi, Toeava semblait encore nourrir un mince espoir de prolonger son aventure à l'ASMCA. "Évidemment j’ai envie de rester. Mais c’est une situation que je ne contrôle pas. Pour le moment, je suis concentré sur mon jeu et sur l’équipe. Ce qui doit arriver arrivera." Quelques heures plus tard, sa direction lui signifiait qu'il n'en serait rien.

Une décision plus contrainte que souhaitée, les performances du joueur étant plus qu'appréciées de son encadrement sportif qui l'a, par ailleurs, titularisé à douze reprises en dix-huit rencontres cette saison. Mais la double-limite du salary cap et des quotas de joueurs Jiffs a poussé la direction du club auvergnat à ne pas renouveler l'engagement de trois-quarts néo-zélandais.

Toeava était arrivé en Auvergne en 2015, en qualité de joker médical. Il sera finalement resté cinq ans et demi.

Pour le remplacer numériquement, dans les lignes arrières, Clermont est tout proche de s'attacher les services de la bombe japonaise Kotaro Matsushima (26 ans, 39 sélections).