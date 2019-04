Les dirigeants montpelliérains sont à pied d’œuvre pour dessiner ce qui sera projet sportif du club héraultais la saison prochaine et le "franciser" selon le vœu présidentiel. Dernièrement, il a donc été proposé à l’actuel manager Vern Cotter de devenir le "directeur de rugby" du MHR, un poste qui offrirait à Xavier Garbajosa, actuellement à La Rochelle, la fonction d’entraîneur en chef de Montpellier. "Garba", dont le nom circule aussi à Pau, serait en contact direct avec le décideur du club : Mohed Altrad. Il a fait part à son possible futur employeur de ses doléances et notamment sa volonté de venir avec Pierre-Philippe Lafond. Refus d’Altrad qui a poursuivi les discussions avec Garbajosa.

Que place-t-on derrière le terme "directeur de rugby", au juste ? En interne, on parle d’un rôle pour le Néo-Zélandais similaire à celui de Philippe Sella à Agen, une fonction transversale et qui ferait le lien entre toutes les strates du club. Pour l’heure, Vern Cotter (le coach néo-zélandais est sous contrat jusqu’en 2020) réserve encore sa réponse et, ces jours derniers, des ajustements ont du même être apportés au MHR à cet organigramme toujours en construction.

Selon nos informations, la fiche de poste qu’aurait envoyée le technicien néo-zélandais à Xavier Garbajosa n’aurait pas totalement correspondu avec les attentes de l’ancien Toulousain, qui souhaite, s’il arrive, disposer d’une liberté de manœuvre quasi totale sur le projet de jeu et les compositions d’équipe.

