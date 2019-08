"Il y en a environ vingt-cinq. C’est en légère baisse mais les chiffres sont trompeurs." Robins Tchale-Watchou, président de Provale, reste on ne peut plus lucide en regardant la liste des rugbymen professionnels sans club dressée par le syndicat, cet été : "Elle ne comptabilise pas tous les joueurs dans cette situation. Certains ont abandonné, d’autres ne souhaitent pas y figurer et, enfin, il y a les jokers Coupe du monde qui biaisent les statistiques. Si tout devait être pris en compte, nous en serions en tout à 60 ou 70, comme les années passées."

Parmi la grosse vingtaine de joueurs présents sur la liste dite des "chômeurs", communiquée aux clubs, figurent des noms biens connus : des éléments d’expérience (Dave Foley, Paddy Butler, Abdel Boutaty), des habitués des championnats professionnels (Darly Domvo, Lucas Rubio, Sione Tau, Rémi Hugues) et même des jeunes un temps perçus comme prometteurs (Luca Daminiani, Ronan Chambord). Pour une poignée, la situation peut évoluer d’ici au 31 août, terme de la période de mutations supplémentaire accordée par la LNR pour leur permettre de rebondir plus facilement. Census Johnston, un temps inscrit, a ainsi, en cas de visite médicale concluante, pu s’engager avec Bayonne, vendredi dernier, pour la saison à venir.

