Ce n’est un secret pour personne : le début de saison du CO est décevant. Douzièmes du classement avec seulement trois victoires en huit journées (dont deux plus que poussives à domicile), les Tarnais ont montré des signes inquiétants. Notamment lors des deux derniers déplacements à Toulouse et Bayonne. Avec 225 points encaissés, les champions de France 2018 présentent la deuxième plus mauvaise défense du Top 14. Un secteur dévolu jusque-là à Patrick Furet, par ailleurs en charge des avants. L’ancien coach de Dax est arrivé lors de l’intersaison comme le manager Mauricio Reggiardo et l’entraîneur des trois-quarts Stéphane Prosper.

Forcément, ce profond remaniement du staff laissait présager une période de transition à Castres. Mais les performances actuelles ont obligé le président Pierre-Yves Revol à prendre les choses en mains et à s’activer pour améliorer la situation tant qu’il est encore temps. Selon nos informations, si Furet n’est pas menacé par une éventuelle éviction, ses prérogatives pourraient être réduites et l’homme fort du CO a donc commencé à prospecter dans l’espoir de renforcer son encadrement sportif et d’ajouter des compétences. L’objectif : trouver un technicien capable au minimum de s’occuper de la défense et d’apporter une vraie plus-value.

Plusieurs noms auraient circulé, dont ceux de Pierre-Henry Broncan, de Chris Masoe ou de Yannck Caballero. Des pistes qui, à court terme, paraissent complexes. Le premier, actuellement en poste à Bath, est toujours sous contrat avec le club anglais même s’il est sur les tablettes de plusieurs écuries de Top 14 et Pro D2 pour la saison prochaine. Le troisième ne semblerait, pour l’heure, pas intéressé par une telle mission. Quid alors de l’ancien All Black ? Lui aussi est déjà engagé, en l’occurrence au Racing 92, et il faudrait alors obtenir de Jacky Lorenzetti une libération.

[...]

Retrouvez dès maintenant l'intégralité de l'article sur Midi Olympique