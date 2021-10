La dernière fois que Fabien Sanconnie (26 ans, 4 sélections) a foulé une pelouse, c'était il y a plus de huit mois. Lourdement blessé au genou en janvier dernier, le troisième ligne international avait depuis lors accompli une longue convalescence et devait même reprendre la compétition ce mois d'octobre, afin d'être tout à fait prêt pour la reprise de la Champions Cup en décembre. La greffe que les chirurgiens avaient placé dans le genou de Fabien Sanconnie a néanmoins lâché et malheureusement, le Corrézien devra une nouvelle fois passer sur la table d'opération et sera absent pendant de très longs mois. Sera-t-il de retour sur les terrains pour la fin de saison ? Un mince espoir persiste mais rien n'est acquis, à ce sujet. Pour les Racingmen, la rechute de Fabien Sanconnie est une très lourde perte tant l'ancien Briviste, excellent avant sa blessure l'an passé, avait pris une place importante dans le dispositif francilien.

Selon nos informations, le club des Hauts-de-Seine serait aujourd'hui sur le point d'engager le deuxième ligne d'Agen Victor Moreaux en la qualité de joker médical de Fabien Sanconnie. Le solide Moreaux (2m et 130 kg), considéré comme un très bon joueur de club, doit néanmoins aujourd'hui donner la pleine mesure de son potentiel après avoir connu des dernières saisons pour le moins douloureuses sous le maillot du SUALG. Il devrait arriver au centre d'entraînement du Plessis-Robinson cette semaine.