Bordeaux-Bègles : Christopher Vaotoa pour trois ans

En plus de la piste Louis Picamoles, annoncé dans ces colonnes la semaine passée et qui a pris de l’épaisseur depuis quelques jours, Bordeaux-Bègles est actif sur le marché des transferts. Comme révélé par Actus Pro D2, ce que nous sommes en mesure de confirmer, le pilier droit de Montauban Christopher Vaotoa (24 ans) s’est engagé pour trois ans en faveur de l’UBB, où il prendra sûrement la succession de Vadim Cobilas. Le Moldave ayant prolongé une saison, reste à savoir si Vaotoa va débarquer dès l’été prochain ou rester un an en prêt à l’USM.

Toulon : Heem libéré, après le match à Brive, pour raisons familiales

Pour des « raisons familiales majeures », tel qu’indiqué dans un communiqué du club, le trois-quarts polyvalent Bryce Heem (32 ans) va quittera Toulon après le match de samedi à Brive. Une décision prise d’un commun accord entre le joueur néo-zélandais et la direction du RCT. Heem va donc être libéré de son contrat afin de regagner son pays et ses proches.

Oyonnax : un Wallaby en renfort

Privé de son trois-quarts centre Pedro Bettencourt (épaule) pour de longues semaines, le club d’Oyonnax a enregistré la signature comme joker médical de l’international australien Christopher Feauai (2 sélections). Âgé de 27 ans, le nouvel Oyonnaxien a débuté sa carrière internationale avec l’équipe d’Australie moins de 20 ans avant d’intégrer les Wallabies en 2013. Christopher Feauai a disputé huit saisons en Super Rugby, avec à la clé 110 matchs et 22 essais inscrits.

Lyon : Kaabeche jusqu’en 2023

Le pilier droit de Lyon Hamza Kaabeche a prolongé cette semaine son contrat avec son club formateur de deux saisons supplémentaires. Le joueur de 24 ans, arrivé à seulement 15 ans à Lyon et qui a déjà disputé sept rencontres cette saison, st désormais engagé jusqu’en 2023 avec le Lou.