Ce vendredi, le club isérois a officialisé les engagements de l'ailier fidjien d'Agen Benito Masilevu (30 ans, deux saisons), du pilier droit géorgien de Nevers Ilia Kaikatsichvili (27 ans, deux saisons), du troisième ligne de Clermont Julien Ruaud (22 ans, deux saisons), du pilier droit géorgien de Vannes Nika Neparidze (24 ans, une saison) et du centre de Lyon Adrien Séguret (21 ans, deux saisons). En janvier, Grenoble avait déjà annoncé les venues des ailiers Jonathan Bousquet, Timoci Nagusa et Karim Qadiri. Par ailleurs, les deux internationaux moins de 20 ans Romain Fusier et Régis Montagne ont prolongé leur engagement jusqu'en juin 2022.