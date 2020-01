En fin de contrat, le joueur du Stade toulousain quittera donc ses partenaires à la fin de la saison et retournera dans son premier club professionnel avec lequel il avait évolué de 2008 à 2012 avant de s’engager l’année suivante avec les Sale Sharks. L’international écossais aux 66 sélections était par la suite arrivé en France et avait joué avec le Castres Olympique de 2013 à 2016. Sollicité par plusieurs clubs à l'issue de son engagement avec le club castrais, il choisit finalement de rester en France et signe à Toulouse pour 4 exercices à compter de juin 2016. Utilisé seulement à 7 reprises depuis le début de la saison dont 4 en Top 14 et 3 en Coupe d’Europe, l’aventure française de l’Écossais champion de France 2019 avec les Rouge et Noir touchera donc sa fin à l’issue du championnat.

Par Marianne Calero