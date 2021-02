Fresia prolonge avec Toulon, Delguy pourrait partir pour le Racing... Les coulisses du mercato !

Delguy au Racing : fake news ou réalité ?

Teddy Thomas sur le départ, les dirigeants franciliens sont actuellement à la recherche d’un ailier afin d’épauler Juan Imhoff, Donovan Taofifenua, Dorian Laborde et Louis Dupichot. La semaine dernière, plusieurs sources nous assuraient que les Racingmen étaient ainsi sur le point de signer l’ailier des Pumas Bautista Delguy (16 sélections, 5 essais), qui évoluera jusqu’à la fin de la saison à l’UBB. Les dirigeants du Racing, eux, nous ont fermement démenti au téléphone. Qui croire ?

Toulon : Fresia, trois ans de plus

Toulon poursuit sa politique de renouvellement de contrat de ses joueurs. C’est au tour de Florian Fresia de prolonger son bail avec son club formateur, comme le RCT l’a annoncé vendredi. Le pilier gauche (29 ans) a signé un nouveau bail pour les trois prochaines saisons. Florian Fresia, qui a rejoint le club varois à 15 ans, s’est réjoui « d’une continuité évidente dans son histoire avec le club et une identification certaine au projet toulonnais qui offre de plus en plus d’opportunités aux jeunes joueurs encadrés par d’autres plus expérimentés. Je suis très heureux de poursuivre ma carrière en Rouge et Noir et j’espère remporter des titres majeurs avec mon club de cœur. » Florian Fresia est lié au RCT jusqu’en 2024.

Provence Rugby : Selponi a officiellement signé

Formé à Montpellier, avant de rejoindre Perpignan pendant quatre saisons, l’ouvreur de Grenoble, Enzo Selponi (27 ans) s’est s’engagé avec Provence Rugby pour trois ans, jusqu’en 2024. Autre signature qui était attendue, celle du pilier gauche ou droit tongiuen de Nevers David Lolohea (28 ans), également officialisé par le club. Comme celle du deuxième ligne du Stade aurillacois Jérôme Dufour (28 ans). Après avoir débuté le rugby au Smuc de Marseille, il avait avait évolué ensuite au Stade phocéen ou à Provence Rugby chez les jeunes. Il revient donc dans un club qu’il connaît bien pour les deux prochaines saisons.

Biarritz : Estebanez dans le viseur

Le BOPB cherche un entraîneur des trois-quarts pour la saison prochaine. Après l’annonce du départ de Nicolas Nadau à l’issue de l’exercice en cours, lequel prendra la direction de Grenoble, plusieurs profils sont ciblés, donc celui de Fabrice Estebanez (39 ans). Actuellement en place dans le staff de l’équipe de France des moins de 20 ans, l’ancien trois-quarts centre international (8 sélections) intéresserait les dirigeants biarrots, mais son profil n’est pas le seul retenu selon nos confrères de RMC Sport. Des discussions sont en cours au sein du club.