Frédéric Michalak occupait déjà ce poste chez les Sydney Roosters en NRL (Rugby à XIII australien). Dans son communiqué, le RCT annonce : "Il s’occupera autant des avants que des trois-quarts et assurera un suivi individuel de chacun d’entre eux tout en animant des ateliers par groupes. Frédéric va nous apporter son expérience de joueur et d’entraîneur."

Au sujet de son nouveau poste, qu'il occupera "courant décembre", Frédéric Michalak a quant à lui déclaré : "Être consultant du club pour pousser vers la haute performance et l’accomplissement personnel, sont des défis qui me motivent. J’interviendrai sur le développement de la performance individuelle des joueurs, sujet prégnant du rugby moderne, et sur l’analyse stratégique attaque/défense."