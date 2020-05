Ce dimanche après-midi, le Biarritz Olympique vient de frapper un gros coup sur le marché des transferts en annonçant la signature du trois-quarts centre néo-zélandais Francis Saili. Aujourd’hui en Angleterre où il joue pour les Harlequins depuis trois ans, Saili a également défendu les couleurs du Munster entre 2015 et 2017. Plus tôt dans sa jeunesse, le garçon de 29 ans avait fait ses armes avec les Auckland Blues et North Harbour. Il va désormais poser ses valises sur la Côte Basque pour les deux prochaines saisons.

Champion du Monde junior en 2011 avec les Baby Blacks, en compagnie de Beauden Barrett, Brodie Retallick, TJ Perenara, Sam Cane ou Codie Taylor pour ne citer qu’eux, Francis Saili a ensuite porté le maillot des All Blacks à deux reprises, en 2013, lors de matchs face à l’Argentine et le Japon.Du côté d’Aguiléra, celui qui n’est autre que le petit frère de Peter Saili amènera, dès la rentrée, toute son expérience et son talent à la ligne de trois-quarts du BO dont l’ossature prend forme, peu à peu.

"Pensez-vous que Francis Saili est prêt à relever le défi ?"

L’annonce a été faite aux alentours de 14 heures, sur le compte Twitter de Jean-Baptiste Aldigé. Ce dernier, via un “tweet” a interpellé le demi de mêlée et international anglais Danny Care et l’ancien centre ou ailier des Harlequins et du XV de la Rose Ugo Monye, leur demandant : "Pensez-vous que Francis Saili est prêt à relever le défi de venir jouer un peu de rugby sérieux, au BO, avec les “grenouilles sales” ? Cela pourrait être une raison pour avoir un bon discours diffusé d'Ugo et peut-être ouvrir une porte pour la dernière danse potentielle de Danny la saison prochaine ?".

La réponse du numéro neuf anglais aux 84 sélections avec le XV de la Rose ne s’est pas faite attendre. "Profitez de son flair et de ses mouvements de danse sur, et hors du terrain ! Je suis sûr que tu t'occuperas bien de Francis Saili et de sa famille là-bas. Bonne chance mon pote !" a écrit Danny Care dix minutes plus tard. Ugo Monye, quant à lui, a ajouté "Signature de qualité ! Vous fournissez le vin et je serai là."

Le principal intéressé et donc futur joueur du Biarritz Olympique, Francis Saili, a terminé l’échange en postant un tweet "AUPA BO..."