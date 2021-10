Florian Ninard a été démis de ses fonctions de directeur sportif de l'US Montalbanaise ce lundi. En poste depuis février 2020, il était la première recrue de Jean-Claude Maillard quelques semaines après son arrivée en tant qu'actionnaire majoritaire et président du club. Venu pour l'épauler sur le domaine sportif, il avait pris la casquette d'entraîneur en chef tout au long de la saison 2020-2021, épaulé par Florent Wieczorek pour les avants et David Byrnes pour les trois-quarts.

Lors du dernier match à Sapiac de la saison dernière, contre Soyaux-Angoulême, le club avait officialisé l'arrivée de David Gérard pour le rôle de manager. Lors de l'intersaison, la répartition présentée par le club voulait que Florian Ninard garde uniquement la partie de direction sportive liée notamment au renouvellement des contrats et au recrutement, laissant l'ancien technicien de Lyon davantage sur le terrain.