Et si ce dernier conserve un espoir de pouvoir reprendre la compétition la saison prochaine après avoir observé une assez longue période de repos, il n’en reste pas moins que le Lou doit plus urgemment que jamais lui chercher un remplaçant, d’autant que Virgile Bruni (31 ans), qui évolue dans les mêmes secteurs de jeu que Oosthuizen, doit lui aussi accuser une longue absence et que le club de Lyon court après un joker médical à ce poste depuis deux mois. On se souvient en effet que, voilà quelques semaines, l’écurie rhodanienne était sur le point d’engager le deuxième ligne néo-zélandais et international samoan Teofilo Paulo (33 ans).

Sauf que celui-ci a été déclaré inapte G3 après sa visite médicale et que, depuis lors, les Rhodaniens n’ont toujours pas trouvé la perle rare...