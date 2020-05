L’information tourne depuis quelques jours. Dans les médias sud-africains, tout d’abord. Le très sérieux magazine SA Rugby s’avançait la semaine dernière en annonçant le recrutement de Pieter-Steph Du Toit à Montpellier, contre la coquette somme de 1,2 million d’euros par an. Immédiatement contredit par le club, via un communiqué sur son site. "Le MHR dément avec la plus grande fermeté la prétendue information publiée ce jour par le site internet sarugbymag.co.za faisant état d’une offre contractuelle qui aurait été faite à Pieter-Steph du Toit. Le club n’est en aucun cas engagé dans une quelconque négociation avec ce joueur."

Ce qui n’a pas empêché son nom de continuer à circuler, dans l’Hérault. Selon nos informations, le colossal troisième ligne des Springboks (2 mètres pour 120 kg) est effectivement tout proche de s’engager dans l’Hérault à compter de la saison 2021. Un contrat qui porterait sur une somme légèrement inférieure à celle annoncée en Afrique du Sud, dépassant tout de même le million d’euros annuel pour des émoluments alignés sur ceux de Handré Pollard. Sachant que Pollard était, cette saison, considéré comme le joueur le mieux payé au monde…