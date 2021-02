Alors que la grande majorité des Dragons catalans sont en France pour préparer la saison à venir, Israel Folau est toujours en Australie. "Le club et Israel Folau sont en contact permanent depuis Noël, la situation familiale personnelle du joueur et les restrictions liées au Covid-19 l’empêchant pour le moment de revenir en France", avait communiqué son club le 25 janvier. Malgré une année de contrat restant avec la franchise catalane, l'ancien Wallaby pourrait donc quitter la formation sang et or plus tôt que prévu. Ces derniers mois, le nom de Folau avait aussi circulé en Top 14, à Montpellier, Bayonne ou Toulon. La NRL devrait rapidement donner une réponse quant à la possibilité de son retour au sein de l'élite à XIII australienne.