Perpignan est sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts : selon nos informations, le club catalan a convaincu Greig Laidlaw (34 ans, 76 sélections) de rejoindre ses rangs l'été prochain. Les contacts entre les deux parties seraient en tout cas très avancés.

La venue plus que probable de l'ancien capitaine et buteur du XV du Chardon témoigne des ambitions des Sang et Or, leaders de leur championnat avant le coup d'envoi de la 18e journée : Greig Laidlaw a dépassé la barre des 700 points sur la scène internationale et détient le record du nombre de capitanats avec l'Ecosse. Arrivé en 2017 à Clermont, il arrive au terme de son contrat de trois saisons. Le maintien au poste de Morgan Parra, un temps partant, couplé à la signature de Sébastien Bézy ont récemment scellé son sort du côté de Marcel-Michelin. Plusieurs clubs anglais s'étaient renseignés au sujet de l'ancien joueur d’Édimbourg et de Gloucester. Mais l'Usap s'est montrée suffisamment convaincante et devrait prochainement finaliser son arrivée. En numéro 9, les Sang et Or s'apprêtent donc à renforcer une rotation déjà bien fournie à l'heure actuelle, avec Tom Ecochard et Sadek Deghmache. Tout en sachant que le stratège écossais peut aussi évoluer à l'ouverture.

En Auvergne, les départs de Greig Laidlaw et de Charlie Cassang devraient donner lieu au recrutement d'un troisième demi de mêlée pour épauler la doublette internationale Parra-Bézy. Un nom revient ces jours-ci : celui de Lilian Saseras (25 ans), en fin de contrat à Grenoble et en quête d'un nouveau challenge. A suivre...