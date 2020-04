L'histoire dure maintenant depuis plusieurs mois. En effet, dès la fin du mois de janvier, le Club Athlétique Périgueux Dordogne (CAPD) s'était mis à la recherche d'un entraîneur des avants pour remplacer Jacques Delmas. L'ancien coach de Biarritz et Toulon, arrivé au cours de la saison précédente, avait déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre pas l'aventure au delà du mois de juin. Dès lors, Périgueux était entré en contact avec Didier Casadéi, remercié de Brive l'été dernier, pour former un duo avec Benjamin Bagate déjà en place comme l'évoquait déjà France Bleu le 27 janvier. Sans club depuis l'été dernier, celui qui a entraîné les avants de Brive pendant dix ans, s'était donné le temps de la réflexion, marqué par la fin de son histoire en Corrèze malgré une accession en Top 14 acquise face à Grenoble, lors du match de barrage.

Néanmoins, l'envie de retrouver les terrains d'entraînement était de plus en plus claire ces derniers temps puisque Didier Casadéi avait programmé un petit tour des clubs du Top 14 pour se familiariser avec d'autres méthodes. Il avait ainsi rendu visite à Ugo Mola au Stade toulousain et devait se rendre à Pau aux côtés de Nicolas Godignon pour observer d'autres méthodes d'entraînement mais cela n'a pas pu se faire en raison de la crise sanitaire. L'accession du CAPD en Fédérale 1, qui devrait être officialisée prochainement, a-t-elle fini de convaincre l'ancien briviste ? « On s'est mis d'accord avec Didier Casadéi. On a commencé à travailler ensemble » a reconnu le président périgourdin Francis Roux dans les colonnes de Sud Ouest. Une information confirmée par le principal intéressé ce lundi sur le site lamontagne.fr qui est heureux de débuter un nouveau projet avec la fonction d'entraîneur en chef.