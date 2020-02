En interne, on répète que c’est un crève-cœur de laisser partir le joueur, tant il s’est montré performant depuis quatre ans, notamment la saison dernière quand, malgré quelques blessures qui l’ont freiné, il s’est imposé comme l’un des meilleurs éléments de l’effectif en évoluant principalement à l’arrière. Mais, face à l’obligation de lâcher des joueurs non Jiff, il a fallu s’y résoudre. Où va-t-il rebondir, lui qui vient de fêter ses 34 ans ? Nos confrères de Canal+ ont annoncé, durant le week-end, son engagement probable en faveur du Stade toulousain, évoquant un contrat d’une année, plus une autre optionnelle. Selon nos informations, la piste existe mais elle serait davantage au stade de la réflexion à Ernest-Wallon.

Les Rouge et Noir sont en quête d’un trois-quarts capable polyvalent, après le départ acté de Théo Belan ou la fin de contrat de Maxime Mermoz. Ils ont effectivement reçu le CV de Toeava. Le profil plaît mais le club tablait en priorité sur un joueur Jiff. Il avait par exemple suivi de près le Montpelliérain Yvan Reilhac, lequel a prolongé au MHR. Les dirigeants toulousains se laisseront-ils tenter par l’option Toeava pour soumettre une proposition ? Affaire à suivre.

[...]

Retrouvez dès maintenant l'intégralité de l'article sur Midi Olympique et l'édition digitale sur notre kiosque