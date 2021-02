Au début de sa carrière professionnelle il a inscrit 55 points en 2 ans avec le Biarritz olympique, et pas moins de 230 points en 7 ans sous les couleurs du Racing 92. Il a pour le moment 22 sélections avec le XV de France, et a marqué à 13 reprises, soit 0,59 essai par match au niveau international !

Sa réputation de mauvais défenseur lui colle à la peau, alors qu'il ne fait pas forcément partie des pires défenseurs au poste d'ailier. Par exemple, cette saison en Top 14, son coéquipier Juan Imhoff a réussi 21 plaquages sur 31 tentés (soit 68% de réussite). Teddy Thomas lui, est à 11/14 en 4 matchs (79%). Damian Penaud, son concurrent direct chez les Bleus, est à 12/16 (75%). Arthur Retière et Vincent Rattez, non retenus avec le XV de France, sont respectivement à 31/39 (79%) et 40/45 (89%). Gabin Villière, très actif défensivement, est à 52/61 (85%).

N'en déplaise à ses détracteurs, Teddy Thomas est un ailier aux jambes de feu qui satisfera son futur club. Tiens d'ailleurs, où est-ce qu'il va atterrir ? Nous avons imaginé quelques scénarios...

(Attention : ces montages ont été réalisés par des professionnels, ne pas reproduire chez soi)

Le Stade toulousain où il se régalerait en bout de ligne ?Icon Sport

On peut s'imaginer Marcel-Deflandre plein à craquer et Teddy Thomas qui régale le stade ? Nous oui !Icon Sport

Jalibert qui accélère et décale Thomas, on signe où ?Icon Sport

Toulon n'est jamais en rade d'idées pour faire venir des gros joueurs, la ligne de 3/4 serait assez incroyable avec Teddy Thomas !Icon Sport

Direction Clermont, ça peut être sympa d'aligner Penaud et Thomas aux ailes, c'est XV de France tous les week-end !Icon Sport

Le coup inattendu et le départ de Teddy Thomas chez le voisin et ennemi du Stade français ?Icon Sport

Une signature de Teddy Thomas à Pau ? Ce serait total régal !Icon Sport

La grosse surprise, après Ibitoye c'est Thomas qui rejoint Agen, avec plus de réussite ?Icon Sport

Teddy Thomas de retour au BO pour ramener son club formateur vers les sommets ?Icon Sport