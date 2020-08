Pau : Cummins joker médical de Ramsay

Blessé à un avant-bras lors du match de préparation à Lourdes, le deuxième ligne palois Daniel Ramsay sera absent des terrains plusieurs mois. Afin de combler ce manque, le club a recruté en tant que joker médical, l’Australien Steven Cummins. âgé de 27 ans, le deuxième ligne a joué pendant trois saisons chez les Melbourne Rebels avant de s’engager aux Scarlets.

Montpellier : Jacques du Plessis, aussi dans le viseur des Harlequins

Décidément, le deuxième ligne sud-africain de Montpellier Jacques Du Plessis attise les convoitises outre-Manche. Déjà suivi de près par les Wasps, nos confrères de la presse anglaise ont indiqué que le puissant deuxième ou troisième ligne était aussi dans le viseur du club londonien des Harlequins, qui cherchent à remplacer Jack Clifford. En effet, l’ancien capitaine des moins de 20 ans anglais s’est résolu, à seulement 27 ans, à prendre sa retraite après avoir subi plusieurs graves blessures aux genoux, aux épaules et aux adducteurs. Les Harlequins suivraient aussi de près le troisième ligne de l’Angleterre, Mark Wilson, qui évolue à Newcastle.

Bordeaux-Bègles : Frédéric Garcia directeur du centre de formation

Frédéric Garcia a été nommé directeur du centre de formation de l’UBB. Cet ancien pilier connaît bien la maison car il fut joueur du CAB puis l’un des premiers entraîneurs de l’UBB entre 2007 et 2010 en Pro D2. Il poursuivit ensuite sa carrière d’entraîneur à Dax (2010-2013), Tyrosse (2013-2014 et 2018-2019), Tarbes (2014-2016) et Biarritz (2016-2017). Il remplace David Ortiz qui a choisi de quitter le club après dix ans de bons et loyaux services et un titre de champion de France espoirs en 2016.