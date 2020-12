Stade français : Coville et Arrate jusqu’en 2023

Le Stade français a annoncé en ce début de semaine les prolongations de contrat de deux de ses jeunes talents, à savoir le trois-quarts centre Alex Arrate (23 ans) et le demi de mêlée Arthur Coville (22 ans). Ce dernier, arrivé au club en 2016 et capitaine des champions du monde des moins de 20 ans en 2018, est désormais lié avec le club parisien jusqu’en 2023. Au total, il a déjà joué soixante-cinq matchs (trente-quatre titularisations) et inscrit cinq essais avec Paris. De son côté, Arrate, débarqué dans la capitale en provenance de Biarritz et qui a disputé vingt-quatre matchs (15 titularisations) pour quatre essais sous le maillot parisien, s’est aussi engagé jusqu’en 2023.

Bordeaux-Bègles : Olivier Brouzet quitte le club

Olivier Brouzet, l’ancien deuxième ligne international, ne sera plus le directeur du développement de l’Union Bordeaux-Bègles. Il va quitter ses fonctions le 31 décembre pour se consacrer à de nouveaux projets personnels. Il était au club depuis sa création en 2006, dont il était une « figure ». Malgré son riche passé de joueur (72 sélections), il n’a jamais eu de prérogatives sportives. Il s’est consacré à la recherche de partenaires, à l’amélioration des installations d’André-Moga, à l’accueil du public à Chaban-Delmas ou Matmut Atlantique. Un gros travail de l’ombre auquel Laurent Marti a rendu hommage. « C’est quelqu’un qui a énormément compté dans la construction de l’UBB. »

Bayonne : Costossèque en renfort

Comme révélé en début de semaine sur rugbyrama.fr, en quête de renforts au poste de centre, l’Aviron bayonnais devrait se faire prêter le Racingman Théo Costossèque jusqu’à la fin de la saison. Peu utilisé dans les Hauts-de-Seine (5 feuilles de match), le joueur de 20 ans devrait débarquer sur la Côte basque début janvier. Il s’agirait, pour lui, d’un retour en terrain connu, puisque l’international moins de 20 ans a porté le maillot de l’Aviron chez les jeunes avant de signer au Racing en 2018.