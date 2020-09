Privé de compétition, le capitaine de l’Équipe de France à 7 rejoindra l’ASM dès la semaine prochaine. Passé par Biarritz, Toulouse et La Rochelle, ce joueur polyvalent à l’ouverture, au centre ou à l’arrière sera un atout de plus dans la ligne de trois-quarts des "jaune et bleu" jusqu’à la fin de l’année. "Nous sommes dans une période très incertaine avec l’épidémie de Coronavirus et nous avons besoin de protéger notre groupe qui risque, comme d’autres, d’être exposé dans les semaines à venir, explique le manager auvergnat Franck Azéma. A cette incertitude s’ajoutent les risques de blessures et les éventuelles sélections qui pourraient fragiliser notre effectif. Jean-Pascal est un garçon que je suis depuis longtemps. C’est un joueur polyvalent capable d’évoluer à l’ouverture, au centre ou à l’arrière qui a développé avec le rugby à 7 beaucoup de vitesse et d’explosivité, tout en ayant un solide vécu à XV. C’est un puncheur avec beaucoup de tempérament qui va apporter de la concurrence dans les lignes arrières et probablement de nouvelles options offensives."

À Clermont, Barraque rejoindra d’ailleurs un de ces coéquipiers de l’équipe de France à 7, Tevite Veredamu, arrivé en joker de Peceli Yato. L’arrière polyvalent profitera ainsi d’une période de compétition avec les "jaune et bleu" jusqu’à la reprise du World Rugby Sevens Series. Il rejoindra ensuite le groupe France 7 Masculin pour préparer les Jeux Olympiques au Japon, prévus à l’été 2021. Un accord "gagnant-gagnant" qui permettra à ce joueur talentueux de soigner sa préparation tout en renforçant l’effectif clermontois.