Selon les informations du journal L’Indépendant, Charles Géli devrait reporter les couleurs de l’Usap l’an prochain. Relégué en Pro D2, le club catalan pourrait être privé de ses trois talonneurs à la rentrée. Manu Leiataua blessé, Seilala Lam sélectionnable à la Coupe du monde et Raphaël Carbou suspendu… C’est donc vers Charles Géli que le staff sang et or se serait tourné dernièrement.

Toujours d’après le quotidien local, l’ancien joueur de Montpellier devrait parapher un contrat de six mois avec Perpignan en qualité de joker médical. À 32 ans, le champion de France 2009 avec l’Usap avait prématurément mis un terme à sa carrière professionnelle l’an passé, après avoir porté le maillot du MHR pendant six saisons (2012-2018).

"J’ai l’impression de ne plus correspondre à ce que le rugby attend, d’être en marge, donc je pars sans regret", déclarait Charles Géli il y a un an. Le talonneur évoluait avec Leucate en Fédérale 2 ces derniers mois.