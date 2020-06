Le pilier allemand Julius Nostadt (27 ans, Aurillac), le talonneur Gaëtan Barlot (23 ans, Colomiers), les deuxième ligne Tyler Ardron (28 ans, Chiefs), Ryno Pieterse (21 ans, Bulls) et Florent Vanverberghe (19 ans, Toulon), les troisième ligne Kévin Kornath (23 ans, Montpellier), Stéphane Onambélé (27 ans, Toulon) et Semi Kunatani (29 ans, Harlequins), le demi de mêlée uruguayen Santiago Arata (23 ans, Peñarol), les centres fidjiens Vilimoni Votitu (21 ans, Fidji Sevens) et Adrea Cocagi (26 ans, Perpignan), ainsi que les ailiers Bastien Guillemin (22 ans, Grenoble) et Osea Waqaninavatu (20 ans, Fijian Drua) porteront donc les couleurs du CO la saison prochaine.

"Ce recrutement a débuté tôt dans la saison car nous savions que nous devions renouveler une partie de l’effectif et remplacer des joueurs emblématiques du club, Champions de France avec le CO, comme Rodrigo CAPO ORTEGA, Christophe SAMSON, Robert EBERSOHN, Jody JENNEKER, Alex TULOU ou Julien CAMINATI et en remplacer d’autres qui, pour différentes raisons, n’avaient pu totalement s’imposer dans notre effectif ou souhaitaient donner une nouvelle orientation à leur carrière", a déclaré le président Pierre-Yves Revol dans un communiqué.

Par ailleurs, le Castres Olympique a aussi annoncé la signature des premiers contrats professionnels de deux jeunes espoirs du club. Le deuxième ligne Dorian Clerc (22 ans), qui a participé à quatre matchs cette saison, ainsi que le demi de mêlée Jérémy Fernandez (23 ans, cinq match cette saison). Les deux joueurs ont signé un contrat de trois ans.