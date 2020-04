Alors que le week-end a été animé pour les dirigeants de Béziers après l'annonce des contacts avec le troisième ligne de Castres Alex Tulou, ce dernier ne serait pas le seul joueur du CO à rejoindre l'ASBH lors de la prochaine intersaison. En effet, selon nos informations, le club héraultais serait aussi en contact avec l'ailier ou arrière Julien Caminati (34 ans) dont le temps de jeu diminue depuis deux saisons dans le Tarn (cinq feuilles de match en Top 14 cette saison). Les deux joueurs de Castres, même s'ils ne se sont pas encore officiellement engagés, pourraient être séduits par le projet biterrois , même si "les dirigeants de l’AS Béziers Hérault démentent toutes les informations n’émanant pas de leur propre communication" comme le club a indiqué dans un communiqué.

De son côté, le Castres olympique est en train de renouveller son effectif puisque un autre joueur, le troisième ligne aile Camille Gérondeau a fait savoir qu'il quitterait le club à la fin du mois de juin : "Une chose est sûre, je vais quitter Castres et je poursuivrai pas ma carrière au CO. Le club me l’a signifié il y a quelques semaines. Je rêvais d’une meilleure sortie avec le CO en jouant les derniers matchs de la saison, car finir de la sorte n’a pas trop de saveurs", a-t-il confié à ActuRugby avant d'ajouter : "J’aurais aimé continuer à évoluer sous les couleurs de Castres, et même finir ma carrière dans le Tarn, mais malheureusement, cela ne se fera pas. C’est comme ça, cela fait partie de la vie des sportifs professionnels."