Transferts - Castres : Anthony Jelonch parti pour rester

Il était un des internationaux les plus convoités sur le marché des transferts : initialement engagé jusqu'en juin 2019, Anthony Jelonch a choisi poursuivre sa carrière avec le Castres olympique, club avec qui il a été sacré champion de France en juin dernier. Le dossier est sur le point de trouver sa conclusion. Un contrat de deux ans est sur la table des négociations. Le très prometteur troisième ligne de 22 ans, privé de tournée de novembre après une opération d'une épaule, était courtisé depuis de longs mois par le Stade toulousain.

Un énième bras de fer était engagé en coulisses entre les deux voisins - après avoir été en concurrence sur Joe Tekori, Antoine Dupont ou encore Yann David - pour convaincre le Gersois. Lyon, à la recherche d'un puissant porteur, était aussi intéressé par son profil.

Mais le joueur a préféré miser sur la stabilité de son club actuel et ce, en dépit du départ prochain de Christophe Urios. Lancé en équipe première à 20 ans à Pierre-Antoine, Anthony Jelonch a depuis été capé à deux reprises avec le XV de France et figure parmi les grands espoirs tricolores du poste. Au travers de cette signature imminente, les Tarnais envoient un message fort sur le marché. Après la prolongation de contrat de Benjamin Urdapilleta, ils sont sur le point de boucler avec succès un deuxième dossier prioritaire et préparent ainsi au mieux l'après-Urios.