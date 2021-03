Ça bouge du côté d'Agen et Castres, un Rochelais raccroche les crampons... Les coulisses du mercato

Agen : Tetrashvili et Saurs s’en vont, Zafra en réflexion

La liste des partants s’allonge du côté d’Agen. Révélés la semaine passée dans ces colonnes, les contacts entre Giorgi Tetrashvili (27 ans, 10 sélections) et l’Usap sont en passe d’aboutir. Le pilier gauche géorgien a en tout cas annoncé son départ aux dirigeants agenais. En Catalogne, l’ancien Albigeois est attendu comme le successeur de Quentin Walcker. Après onze années à Agen, Valentin Saurs (26 ans) va aussi quitter le Lot-et-Garonne. L’ailier, aligné à dix reprises pour un essai cette saison, s’est engagé pour trois ans avec Colomiers, selon La Dépêche du Midi. Jordan Puletua (30 ans) pourrait les imiter. Selon L’Indépendant, le centre néo-zélandais, qui a porté les couleurs de Périgueux, Auch et Béziers avant d’arriver à Agen il y a un an, est sur les tablettes de Carcassonne. Du côté des prolongations de contrat, le pilier droit Dave Ryan (34 ans) a reçu une offre pour étendre son bail. Sa réponse est attendue d’ici le milieu semaine. Le deuxième ligne Andrès Zafra (24 ans), qui bénéficie d’une clause de sortie en cas de relégation, n’a pas encore pris sa décision, comme le relate La Dépêche du Midi.

Castres : Raisuqe arrive, un 8 courtisé

Josaia Raisuqe (26 ans) évoluera de nouveau en Top 14 la saison prochaine. L’ailier fidjien va prendre la direction de Castres, comme révélé par Canal + Sport, avec un contrat de trois ans à la clé. En trois saisons et demie avec Nevers, l’ancien Parisien compte soixante-deux matchs pour vingt-neuf essais de Pro D2. Par ailleurs, le club tarnais travaille activement au recrutement d’un numéro 8 pour compenser le départ d’Anthony Jelonch à Toulouse en juillet prochain et seconder Ma’ama Vaipulu.

La Rochelle : Lacroix raccroche les crampons

Plus de trois ans après son dernier match, le 13 janvier 2018, Gabriel Lacroix a mis un terme à sa carrière. L’ailier, opéré à plusieurs reprises du genou droit, l’a officialisé mercredi dernier : « L’espoir s’est éteint il y a environ six mois, a évoqué l’intéressé sur rugbyrama.fr. Jusque-là, on m’avait toujours dit que les miracles arrivent. L’été dernier, il y avait même eu un contact avec Christophe Dominici : il lançait son projet biterrois, croyait que je pourrai revenir et ses mots m’avaient beaucoup touché, à l’époque. Puis la réalité m’a rattrapé… Me concernant, le miracle ne s’est pas produit… […] Je suis soulagé. Les gens vont arrêter de me poser des questions ; je peux enfin tourner la page. Je suis prêt à changer de vie. Je veux juste prendre soin de ma compagne et de mon fils. » L’éphémère international, auteur d’un essai face au Japon pour sa seule sélection, doit maintenant trouver une voie de reconversion : « La vérité, c’est qu’il n’y a pas de projet concret, pour le moment. […] Oui, ça fait peur. J’ai privilégié ma carrière sportive, j’ai laissé de côté les études et je le regrette, aujourd’hui. Je me retrouve un peu con, quoi. J’espère que les rugbymen se serviront de mon exemple pour ne pas reproduire les mêmes bêtises. Mais s’il faut repartir sur les bancs de l’école, je le ferai… »

Montpellier : Changement de plan pour Lozowski ?

Alex Lozowski (27 ans, 5 sélections) est actuellement prêté par les Saracens à Montpellier où il n’a guère brillé en dix-neuf matchs toutes compétitions confondues. Le polyvalent trois-quarts anglais était censé retourner à Londres à l’intersaison. Mais sa carrière pourrait prendre un tournant inattendu. Selon plusieurs médias britanniques, une libération de l’international serait à l’étude, Gloucester et Sale étant à l’affût pour s’attacher ses services.

Albi : revoilà Mjekevu

Le SC Albi a enregistré trois renforts la semaine passée : outre le troisième ligne sud-africain Jacques Engelbrecht (35 ans), qui évoluait à Mâcon, et le centre ou ailier fidjien, Laitia Tagotago (29 ans), passé par Agen et Carcassonne avant d’atterrir à Pamiers, le club de Nationale a engagé l’ailier sud-africain Wandile Mjekevu (30 ans). L’ancien joueur de Toulouse et Perpignan retrouve ainsi les terrains plus de six mois après la fin de son contrat avec l’Usap.

