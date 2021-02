Pau : Pointud prêté à Castres, Nicot vers Colomiers

Lucas Pointud (33 ans, 2 sélections) et Florian Nicot (34 ans) quittent les rangs palois. Le pilier de la Section, sans temps de jeu cette saison, s’est engagé dans la semaine avec le Castres olympique. Il est prêté dans le Tarn jusqu’en juin 2021 où il remplacera Tudor Stroe et Julius Nostadt. Ce n’est pas le seul départ puisque le centre devrait rejoindre Colomiers en tant que joker médical.

Biarritz : Furno de retour

Après la blessure d’Evan Olmstead, sorti touché à une cheville pendant le match face à Montauban le 23 janvier, les dirigeants du Biarritz olympique s’étaient mis à la recherche d’un renfort en deuxième ligne. Comme indiqué sur rugbyrama.fr, leur choix s’est porté sur l’ancien international italien Joshua Furno. Âgé de 31 ans, Furno a passé sa visite médicale en début de semaine et sera biarrot jusqu’au retour d’Olmstead, soit pour les trois prochains mois minimum. Pour rappel, Joshua Furno (37 sélections avec l’Italie), avait déjà porté les couleurs du BO entre 2013 et 2014 et évoluait récemment à Bidart.

Oyonnax : Ensor prolonge à son tour

Après Yoan Le Bourhis, Luke Hamilton et Benjamin Gélédan, l’US Oyonnax a annoncé, lundi, la prolongation de contrat de Tony Ensor (30 ans). L’arrière néo-zélandais a signé un nouvel engagement de trois ans, soit jusqu’en juin 2024. Cette saison, l’ancien Parisien a inscrit trois essais en quatorze apparitions.

Vannes : Burgaud et Abiven poursuivent l’aventure

Et de treize saisons pour Kévin Burgaud (33 ans). L’historique centre du club de Vannes, qui compte 216 matchs sous les couleurs du club breton, a signé un nouvel engagement d’un an. Le troisième ligne et capitaine Jérémie Abiven (27 ans) a de son côté signé un contrat pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2024.