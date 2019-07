Fort de 61 rencontres en Premiership et de 17 en Champions Cup sous les couleurs des Chiefs, Mitch Lees fut l'un des piliers de la réussite du club anglais depuis plusieurs saisons maintenant. "Mitch était une pièce maîtresse d'Exeter, l'un des plus redoutés d'Angleterre. C'est un joueur rude, qui aime le combat et le contact. Il va renforcer notre paquet d'avants grâce à son expérience", avait déclaré à son club Jeremy Davidson, l'entraîneur des noirs et blancs.