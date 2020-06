Le recrutement qui s’annonce du côté de Béziers apparaît déjà démesuré. Fantasmé ? "Tous les joueurs annoncés par Christophe cette semaine seront à Béziers la saison prochaine. J’ai bien dit tous", jure le futur président Yannick Pons. Les noms égrainés par l’ancien ailier du XV de France avaient déjà de quoi faire rêver (Medrano, Alemanno, Rokodoguni, Korobeite, Nonu…). Vous en voulez encore ? À 31 ans, le deuxième ligne international anglais Courtney Lawes reste l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Avec 85 sélections à son compteur, le boucher des Northampton Saints est d’ailleurs le deuxième ligne le plus capé de l’histoire du rugby anglais derrière le légendaire Martin Johnson.

Courtney Lawes (Angleterre et Harlequins) est courtisé par BéziersIcon Sport

Courtney Lawes, dont le contrat arrivera à terme au printemps 2021 outre-Manche, pourrait-il rejoindre Beziers d’ici quelques semaines ? C’est en tout cas ce que souhaitent les probables futurs acquéreurs du club héraultais, totalement séduits par le profil polyvalent (il peut également jouer flanker) de l’international britannique. Racheter la dernière année de contrat de Courtney Lawes à Northampton, un club en difficultés financières, coûterait environ 1,5 million d’euros. Les Biterrois iront-ils jusqu’au bout ? Leur masse salariale, pour l’instant modeste et très éloignée du plafond de 11, 3 millions d’euros qu’octroie la Ligue, leur permet en tout cas de faire quelques folies… Voici le XV dont-ils rêvent.

15. Benjamin Fall - C’est bien avancé

Il est laissé libre par Montpellier mais Pau est aussi intéréssé.

14. Juan Imhoff - C’est hypothétique

Il a été contacté et n’a pas dit non. Mais il lui reste un an de contrat au Racing et Jacky Lorenzetti, ne veut pas entendre parler d’un départ.

13. Ma’a Nonu - C’est bien avancé

Les négociations ont avancé. Le joueur a le projet en mains pour une pige d’une saison. L’aspect financier est également déjà abordé.

12. Marika Korobeite - C’est bien avancé

Les contacts sont bien lancés. Il arriverait dans les bagages de Michael Cheika, son ancien sélectionneur avec les Wallabies.

11. Semesa Rokodoguni - C’est hypothétique

Il lui reste du contrat à Bath. Il faudra négocier au club anglais le rachat de sa dernière année.

10. Dan Biggar - C’est hypothétique

Les "nouveaux" Biterrois ont d’abord rêvé de Beauden Barrett. Ils se sont rabattus sur Dan Biggar. Mieux qu’un deuxième choix. Mais les obstacles restent nombreux en chemin, entre son contrat aux Ospreys et le joueur à convaincre de venir jouer en Pro D2, en année des Lions britanniques.

9. Clément Daguin - C’est bien avancé

En fin de contrat au Stade français, le joueur s’est mis d’accord avec la future direction sans attendre le rachat. Il devrait en être.

8. Alex Tulou - C’est fait

Il avait signé en faveur de l’ASBH avec l’ancienne gouvernance. Il sera héraultais.

7. Jordan Taufua - C’est bien avancé

Il lui reste un an de contrat à Leicester, où il est très peu utilisé. Sa libération ne poserait plus problème.

6. Courtney Lawes - C’est bien avancé

C’est la dernière sensation. Lawes est d’accord avec l’ASBH et Northampton aurait accepté l’offre de rachat de son contrat.

5. Kostantin Mikautadze - C’est bien avancé

Il est libre de s’engager. La balle est dans le camp de l’ASBH.

4. Matias Alemanno - C’est fait

Toutes les parties sont tombées d’accord. Il sera biterrois.

3. Santiago Medrano - C’est bien avancé

Il arrive dans les bagages du futur entraîneur de la mêlée Rodrigo Roncero. Les parties sont tout proche d’un accord. Il devrait en être.

2. Jean-Charles Orioli - C’est lancé

En fin de contrat au Stade rochelais, le joueur est libre de s’engager. Les premiers contacts viennent de débuter.

1. Mayco Vivas - C’est hypothétique

Libéré par les Jaguares, comme les autres Argentins, il pourrait profiter de la présence de Rodrigo Roncero.

Mais aussi…

Charly Malié, Gabriel Lacroix, Jarrod Poi, Tristan Tedder.