Le trois-quarts centre polyvalent de 32 ans s’est engagé pour deux ans avec une année optionnelle supplémentaire. Dans un premier temps, la Fédération australienne avait fait savoir qu’elle n’était pas prête à laisser partir un joueur sur lequel elle pouvait encore compter. Seulement, il semblerait que les dirigeants du BO aient su convaincre leurs interlocuteurs, en respectant notamment « un code de bonne conduite », selon un proche du dossier.

Encore un joli coup pour le président Aldigé, en passe de construire un effectif digne de monter en Top 14. Et pour cause. Originaire des Fidji avec qui il a disputé la Coupe du monde des moins de 19 ans en 2007, Speight (1,85 m, 90 kg) a ensuite revêtu le maillot des Wallabies avec qui il compte 19 sélections et une participation à la Coupe du monde, en 2015. Dans son parcours, après avoir commencé sa carrière professionnelle en Nouvelle-Zélande avec Waikato, Speight a vite migré en direction de l’Australie Australie pour porter les couleurs des Brumbies, des Canberra Vikings et, cette saison, celles des Queensland Reds. Le Wallaby retrouvera donc une pleiade de nouveau joueur au calibre affirmé, parmi lesquels Gilles Bosch (Carcassonne), Darly Domvo (sans club), François Da Ros (Brive), Andy Cramond (Vannes), John Dyer (Racing 92) ou encore Kevin Gimeno (Castres).