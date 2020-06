Les porteurs du nouveau projet biterrois avaient démarché le joueur et proposé une somme conséquente aux Saints pour le libérer de son engagement initial, qui courait jusqu'en 2021. Mais Courtney Lawes va bel et bien poursuivre sa carrière en Angleterre jusqu'à la Coupe du monde en France. Parmi les autres joueurs de renom ciblés par Christophe Dominici et ses associés, la piste Dan Biggar ne devrait pas aboutir tandis que l'espoir reste de mise pour le All Black Ma'a Nonu, en quête d'un nouveau challenge.