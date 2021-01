Arrivé à Bayonne durant la dernière intersaison du XIII, puisqu'il évoluait aux Brisbane Broncos, Perese a disputé cinq matchs avec le club basque, dont trois comme titulaire. Pour rappel, le joueur avait connu des ennuis avec la justice au printemps dernier dans son pays après avoir été arrêté en possession de drogue et inculpé de trafic de substances illégales. Alors qu'il avait été licencié par les Broncos, la procédure judiciaire à son encontre avait finalement été levée, malgré une ordonnance de surveillance et cent heures de travaux d'intérêt général, pour lui permettre de quitter le territoire.

Il a déjà commencé l'entraînement avec les Waratahs et son nouvel entraîneur Rob Penney veut offrir une nouvelle chance à celui qui était considéré comme une pépite quand il évoluait aux Reds entre 2016 et 2018 : "Je pense qu'il aime la direction dans laquelle les Waratahs essaient d'aller et il peut être une pièce importante du puzzle. [...] C’est un jeune homme qui a commis une erreur, mais il est déterminé à faire ce qu'il faut désormais. [...] Je suppose que tout le monde connaît son histoire et, grâce à ses actions, il peut restaurer sa réputation et c’est ce qu’il s’efforcera de faire. C’est un super gamin. Il a fait une erreur et s'est retrouvé coincé dans un mauvais environnement pendant un certain temps."