L’information avait commencé à se diffuser en milieu de semaine dernière : le duo d’entraîneurs de Mont-de-Marsan, composé de David Auradou pour les avants et de David Darricarrère pour les trois-quarts, était sérieusement sur la sellette depuis quelque temps. Les choses se sont semble-t-il précipitées. En effet, nos confrères d’Actu Pro D2 ont annoncé vendredi que les deux hommes ne seraient plus en place pour la saison prochaine. En effet, le président du club, Jean-Robert Cazeaux, aurait organisé une réunion avec une partie de son staff la veille pour acter sa décision. Auradou et Darricarrère paieraient les résultats décevants de l’exercice en cours. Habituée aux phases finales de Pro D2 ces dernières années, l’équipe landaise ne pointe qu’à la dixième place du classement après vingt-trois journées, avec onze victoires pour douze défaites.

En poste depuis 2014, l’ancien deuxième ligne international travaillait depuis son arrivée et jusqu’à l’été dernier avec Christophe Laussucq, alors numéro un du staff qui est ensuite parti prendre les rênes de celui d’Agen. Ce dernier avait été remplacé par Darricarrère, lequel sortait de deux titres de champions du monde avec les moins de 20 ans français. Si Auradou avait été promu manager, le tandem n’a jamais trouvé ses marques et la direction montoise avait même promu le préparateur physique Patrick Milhet au rang de co-entraîneur pour tenter d’harmoniser les relations.

Tastet et Talès pour les remplacer ?

Le président montois a donc finalement décidé de se séparer de ses deux techniciens, sous contrat jusqu’en 2021. Les noms de deux joueurs actuels de l’effectif, à savoir ceux du troisième ligne Julien Tastet (33 ans) - engagé jusqu’en 2021 - et de l’ouvreur international Rémi Talès (35 ans) reviennent avec insistance depuis quelques jours pour leur succéder, comme l’évoquent aussi nos confrères de Sud Ouest, même si celui de l’ancien trois-quarts Romain Cabannes (35 ans) a également circulé. Il semble pourtant bien que les deux premiers nommés ont de fortes chances de s’asseoir sur le banc landais lors de saison à venir. à noter que Tastet officiait déjà comme entraîneur auprès des équipes jeunes du club depuis plusieurs années. Patrick Milhet devrait toujours faire partie du staff et pourrait même en être le patron.