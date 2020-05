Il avait déjà joué pour la franchise de Pretoria entre 2012 et 2017. "Nous sommes très heureux de récupérer un troisième ligne de grand champ comme lui. Ce n'est un secret pour personne que nous sommes en phase de reconstruction et que nous nous appuyons sur des valeurs sûre comme lui" a confié Jake White, le manageur des Bulls (ex-entraîneur des Springboks et de Montpellier).