Montpellier : Cheika, White, Erasmus, Lancaster : Altrad liste les prétendants

Lundi dernier, il était évoqué dans ces colonnes les noms de manager - aux CV imposants - qui circulent actuellement à Montpellier pour la saison, dont celui de Michael Cheika. Sur RMC Sport, le président Mohed Altrad a évoqué ses pistes actuelles : "Je reçois des appels de partout dans le monde de la part de gens de très haut niveau. Cheika en est un. Jake White en est un autre, tout comme Rassie (Erasmus, N.D.L.R.) et Stuart Lancaster. Le job intéresse beaucoup de gens. Ils nous ont contactés directement ou indirectement mais il y en a d’autres. Pour le moment, on regarde et Philippe (Saint-André) terminera la saison."

Carcassonne : Stander, renfort de poids en approche

Carcassonne serait, selon nos informations, sur le point d’enrôler un renfort de poids en la personne de Byrnard Stander (30 ans). Ce troisième ligne australien, actuellement à la Western Force, compte cinquante matchs de Super Rugby à son compteur. Capable de jouer flanker comme numéro 8, il avait auparavant porté les couleurs des Sharks en Afrique du Sud.

Lyon : Doussain, Chiocci et Regard ont rempilé

C’était dans les tuyaux depuis un certain temps, comme relayé dans ces colonnes récemment et cela a désormais été officialisé par le club rhodanien en fin de semaine dernière. Le trois-quarts centre Thibaud Regard (27 ans), l’ouvreur ou demi de mêlée international Jean-Marc Doussain (29 ans ; 17 sélections) et le pilier gauche international Xavier Chiocci (30 ans ; 10 sélections) ont tous trois prolongé leur contrat à Lyon. Les deux premiers cités se sont ainsi engagés jusqu’en juin 2024 en faveur du Lou, quand le troisième nommé a signé jusqu’en 2023.

Rouen : Witz repart déjà au Racing

À la surprise générale, et celle du manager Richard Hill en tête, Fabien Witz, troisième ligne de 20 ans arrivé à Rouen en prêt du Racing 92 il y a trois semaines, est déjà rentré au sein du club francilien. Pourtant prévu pour intégrer la feuille de match lors du déplacement à Carcassonne vendredi prochain, le joueur a préféré retourner auprès des Ciel et Blanc. Selon les dires du boss normand, l’intéressé a estimé qu’il n’aurait pas davantage de temps de jeu à Rouen face aux joueurs d’expérience en présence. Dommage car, face à la pluie de blessés subie à Valence, Fabien Witz aurait même pu être utilisé dès le match face à Grenoble jeudi dernier.