Leinster : Alaalatoa arrive, des cadres rempilent

La province irlandaise du Leinster a engagé le pilier droit des Crusaders Michael Alaalatoa (29 ans). L’international samoan (5 sélections), arrivé en 2016 dans la province basée à Canterbury, a disputé 87 matchs de Super Rugby dont 41 comme titulaire, et compte trois titres dans la compétition. Par ailleurs, la province a obtenu les prolongations de contrats du talonneur James Tracy (30 ans, 6 sélections), de l’ailier Dave Kearney (31 ans, 19 sélections) ainsi que des deuxième ligne Ross Molony (26 ans) et Devin Toner (34 ans, 70 sélections).

Montpellier : du Plessis part pour trois ans aux Bulls

Les Blue Bulls de Pretoria ont officialisé mercredi l’engagement de Jacques du Plessis (27 ans) pour trois ans à compter, du 1er juillet prochain. Le deuxième ou troisième ligne sera libéré par le MHR dont il porte les couleurs depuis 2015.

Lyon : Taufua et Berdeu ont rempilé

Outre ses recrues, le Lou a officialisé plusieurs prolongations de contrats : le troisième ligne All Black Jordan Taufua (29 ans, 15 sélections) et le deuxième ligne fidjien Temo Mayanavanua (23 ans, 1 sélection) ont signé pour une et deux années supplémentaires. Léo Berdeu (22 ans) sera encore Lyonnais la saison prochaine. L’ouvreur a signé un nouvel engagement d’un an avec le Lou. Le talonneur Joe Taufete’e (28 ans), lié jusqu’en 2022 et un temps pressenti sur le départ, est aussi parti rester. L’Américain a récemment convaincu comme impact-player au poste… de pilier droit.

Perpignan : Etienne file à Vannes

Sur le départ de Perpignan, Quentin Etienne (30 ans) va prendre la direction de Vannes à l’intersaison. En fin de contrat en juin, l’ouvreur ou arrière passé par Narbonne et Oyonnax était aussi courtisé par Carcassonne mais a finalement opté pour le challenge breton, comme indiqué par L’Indépendant. Il a été aligné à douze reprises cette saison dont à neuf reprises comme titulaire.

