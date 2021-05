Et non des moindres puisque ce sont deux anciens Internationaux au palmarès éloquent. En premier lieu, Alexandre Flanquart (31 ans et 23 sélections en équipe de France) qui a été séduit par le projet ambitieux aixois. Ce deuxième ligne débarque de l’Union Bordeaux-Bègles pour apporter son professionnalisme et toute son expérience à l’ensemble du club. Autre recrue de choix, celle du centre ou ailier, Peter Betham (32 ans). Cet International australien (2 sélections) était jusqu’ici à Clermont et a notamment inscrit la bagatelle de 32 essais sous les couleurs jaunes auvergnates. Rapide, complet et puissant, lui aussi devrait étoffer le groupe aixois pour la future saison. A noter que ces deux joueurs ont signé à Provence Rugby pour deux ans et devraient rejoindre le groupe au début du mois de juillet.

GHIGO Denis.