Mapimpi, 29 ans, a reçu une offre d'un club japonais. L’ailier champion du monde à jusqu’à ce vendredi soir pour prendre une décision. Quant à son coéquipier, Lukhanyo Am, le centre des Sharks, il suscite l'intérêt de clubs en Angleterre et en France. Cet intérêt soudain des clubs étrangers pour les joueurs sud-africains s’explique par l’ouverture d'une fenêtre de 21 jours convenue entre SA Rugby et les joueurs professionnels afin de réduire les coûts de fonctionnement de la Fédération.

Tous les joueurs professionnels ont jusqu’au 14 mai pour signer un contrat avec des clubs britanniques, français ou japonais en particulier, ou accepter une baisse de salaires de plus de 40 %. Un accord qui interdit pendant cette période aux franchises de négocier avec leurs joueurs. Les Sharks pourraient perdre d’autres joueurs ainsi Curwin Bosch qui est en négociation avec le club anglais de Bath ou JJ Van der Mescht, contacté, selon le site, par le Stade français.