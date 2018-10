Transferts - Adam Ashley-Cooper de retour avec les Waratahs.... puis en équipe d'Australie ?

Dans l'espoir de retrouver le squad des Wallabies à moins d'un an de la Coupe du Monde au Japon, Adam Ashley-Cooper et la franchise australienne des Waratahs seraient en pleine négociation. Évoluant actuellement au Japon dans la franchise des Kobelco Steelers, l'ailier de 34 ans resterait toujours dans les petits papiers de Michael Cheika si celui revenait dans une franchise du Super Rugby et dans une forme étincelante. D'autant plus que, année de Mondial oblige, le championnat japonais fera une pause pour l'année 2019.