La semaine dernière, le club de Leicester (Premiership) a libéré trois joueurs afin d'alléger sa masse salariale et de supporter plus facilement les dommages engendrés par la crise sanitaire sur les finances du club. Ainsi, Kyle Eastmond, Greg Bateman et Noël Reid devraient tous quitter les Midlands dans les jours à venir. L'arrière des Tigers Telusa Veainu, lui, rejoindra le Stade français très rapidement. Du coup, le coach Geordan Murphy devrait se mettre en quête d'une solution de repli et, selon les informations de nos confrères du Rugby Paper, s'intéresserait aujourd'hui de près à l'ancien dernier rempart de l'ASMCA, Nick Abendanon. Ce dernier, âgé de 34 ans, est toujours à la recherche d'un club. Alors, l'affaire se conclura-t-elle dans les jours à venir ? Verdict imminent...