Le joueur de 28 ans rejoindra le club gallois pour la saison 2021 - 2022. Francis revient dans son pays natal afin de pouvoir être appelé par son sélectionneur, Wayne Pivac. En effet, les joueurs du XV du Poireau, qui comptent moins de 60 capes avec la sélection, sont dans l'obligation de jouer pour un club gallois, auquel cas, ils ne peuvent plus être éligibles. Thomas Francis, qui compte actuellement 52 sélections avec le Pays de Galles, été donc obliger de s'engager avec un club gallois s'il voulait poursuivre sa carrière internationale. Auréolé de son titre de champion d'Angleterre et d'Europe avec les Chiefs, l'année dernière, le pilier espère pouvoir réaliser la même performance cette saison avant de tirer sa référence à Exeter et de s'envoler vers les Ospreys, actuellement 3e de la conférence 1 du Pro 14.