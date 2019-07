Le club d'Éric de Cromières devra faire sans ses internationaux français et étrangers pendant la Coupe du monde au Japon. On peut compter d'ores et déjà sur l'absence d'Arthur Itturia, Rabah Slimani, Sébastien Vahaamahina, Camille Lopez, Wesley Fofana, Damian Penaud, Alivereti Raka (Etienne Falgoux, réserviste). Auxquels il faudra possiblement ajouter, Apisai Naqalevu (Fidji), Setariki Tuicuvu (Fidji), Peceli Yato (Fidji), Tim Nanai-Williams (Samoa), Greig Laidlaw (Ecosse).

Des absences importantes, donc. Pour renforcer le groupe l'ASM a choisi de faire appel à Rudy Paige, JJ Engelbrecht, Faifili Levave et Max Lahiff.

Rudy Paige, Demi de mêlée (29 ans, Cheetahs) :

En provenance des Cheetahs (10 matches, 0 titularisations), qu'il a rejoins après 50 matches de Super Rugby joués avec les Bulls, Rudy Paige a l'expérience des grands rendez-vous avec 13 sélections avec l'Afrique du Sud. Il a joué deux matches lors de la dernière Coupe du monde. Il prendra la place de l'excellent Greig Laidlaw, retenu avec l'Ecosse. Rudy sera surement sur le banc derrière Morgan Parra, non sélectionné avec les Bleus.

Johannes Jacobus Engelbrecht, Centre (30 ans, Stormers) :

Titulaire au centre avec les Stormers à huit reprises sur neuf match, JJ Engelbrecht remplacera un poste où Clermont sera le plus amputé avec cette Coupe du monde. Le joueur est aussi capable d'évoluer à l’aile comme cela avait été le cas contre les Bulls lors de la première journée de super Rugby. Ses 12 sélections avec l'Afrique du Sud lui donne sans aucun doute les épaules pour évoluer au sein du groupe clermontois.

Max Lahiff, Pilier (30 ans, Bath) :

Son mètre 85 et ses 117 kilos devraient palier l’absence temporaire d'Etienne Falgoux qui est dans les réservistes. Le joueur a fait ses armes au London Irish, en Super Rugby aux Melbourne Rebels et enfin à bath avec qui il disputera pas moins de 108 rencontres.

Faifili Levave, troisième ligne (33 ans, La Rochelle) :

Il venait de rejoindre La Rochelle en cours de saison. Le Samoa (18 selections), a été formé à Wellington avant de rejoindre successivement Waikato, Wellington, Toyota Verblitz (Japon), Mitsubishi Dyna Boars et enfin La Rochelle. Il a disputé 79 matches de Super Rugby et huit rencontres de Top 14 avec le club maritime. Il aura la lourde de tache de faire oublier l'absence d'Arthur Iturria et Peceli Yato.

Clermont ne devrait pas en rester là puisqu'ils recherchent toujours un pilier droit et un arrière.