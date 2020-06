Kurtley Beale (31 ans, 92 sélections) est à n'en pas douter l'un des plus gros coups du marché des transferts en France. Spectaculaire, véloce, adroit, l'attaquant australien devrait donc faire des miracles sur la pelouse "2.0" de Paris-La Défense-Arena, que ce soit à l'arrière, à l'ouverture ou au centre. Au sujet de Beale, il avait dernièrement été question dans les Hauts de Seine que son arrivée soit retardée de plusieurs semaines, Beale ayant récemment décidé de se marier sur ses terres natales. De retard, il n'y aura finalement point.

Après de brèves négociations avec le joueur et son entourage, les dirigeants du Racing 92 ont ainsi obtenu de l'arrière des Wallabies une arrivée dans les temps : de fait, Beale devrait être libéré par les Waratahs, qui débutent la compétition domestique australienne le 3 juillet (Super Rugby Australia, sur le modèle Aotearoa Rugby), quand la célébration de sesnoces devait être plus courte qu'initialement prévu. Selon nos informations, Kurtley Beale est donc attendu dans les Hauts de Seine le 1er juillet et démarrera les entraînements collectifs avec sa nouvelle équipe dans la foulée, soit le 6 juillet.

Par la suite, l'équipe dirigée par Laurent Travers, Patricio Noriega et Mike Prendergast retrouvera le club de Suresnes le 14 août pour un entraînement dirigé, avant d'affronter Lyon puis Brive en match amical. Concernant le Racing 92, il faut enfin souligner que les contacts avec l'Argentin Emiliano Boffelli (25 ans, 28 sélections) ont échoué. Le talentueux arrière des Pumas est toujours en quête d'un club.