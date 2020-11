Exit Lafond, bonjour Azam ? C'est en tout cas ce vers quoi l'on semble se diriger du côté du club de Mohed Altrad. En effet, d'après nos informations, le MHR devrait enregistrer l'arrivée prochaine d'Olivier Azam. Alors qu'il était dans la short-list du président agenais Fonteneau pour intégrer le nouveau staff technique agenais en compagnie de Régis Sonnes, Pierre-Philippe Lafond devrait finalement rester dans l'Hérault cette année. Oui, mais pour combien de temps ?

S’il ne partira pas pour Armandie cet automne, la situation autour de son cas et de son avenir auprès du pack héraultais reste quelque peu indécise. Car le MHR devrait enregistrer dans les jours à venir l’arrivée d’un nouveau consultant pour sa conquête en la personne d’Olivier Azam. L’ancien talonneur international (10 sélections), passé par les bancs de Toulon, Lyon et Paris, était dernièrement intervenant pour la mêlée des moins de 20 ans anglais. Son arrivée imminente devrait donc être la deuxième retouche apportée à l’encadrement, après le rapprochement du terrain effectué par Philippe Saint-André. Une nouvelle qui risque de faire du bien au MHR, privé de match depuis le 25 octobre dernier (le MHR est l'équipe comptant le plus de rencontres en retard, 3) et leur victoire face au CA Brive (30-6). Alors que ce week-end, la réception du Stade Français a été reportée à une date ultérieure pour cause de cas Covid dans l'effectif, c'est un paquet d'avant qui aura besoin de retrouver rapidement le rythme de la compétition qu'aura à manager Olivier Azam.

Lors de la prochaine rencontre, le MHR tentera donc de retrouver les pelouses de Top 14 de manière victorieuse, lors d'un déplacement à Bayonne qui a toutes les allures d'un match piège.