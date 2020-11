Ben Botica est engagé jusqu’en juin 2021 avec l’UBB. Après Montpellier, Oyonnax et Bordeaux-Bègles, il découvrira donc un quatrième club français la saison prochaine. Son arrivée signifie-t-elle le départ du Puma Benjamin Urdapilleta (34 ans), dont la fin de contrat approche aussi. C’est possible, d’autant plus que les dirigeants girondins ont récemment étudié son profil.