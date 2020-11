Tichit rempile pour deux ans à Castres, Alofa Alofa mis à pied... Les coulisses du mercato !

Castres : Tichit deux ans de plus

Le Castres olympique a offcialisé la prolongation de contrat d’Antoine Tichit (31 ans). Le pilier gauche a étendu son engagement jusqu’en 2023, soit deux saisons supplémentaires. L’ancien joueur d’Oyonnax évolue dans le Tarn depuis le début de la saison 2015-2016 et compte 127 matchs sous les couleurs du CO.

Soyaux-Angoulême : Boutaty, arrivée actée

Lundi dernier, nous évoquions dans ces colonnes l’imminente arrivée d’Abdellatif Boutaty (37 ans) à Soyaux-Angoulême. Après quelques jours d’entraînement, le deuxième ligne franco-marocain s’est engagé jusqu’à la fin de cette saison comme joueur additionnel. L’ancien joueur de Toulouse, Pau, Blagnac, Montauban, Bayonne ou encore du Stade français tentera d’apporter son expérience à la lanterne rouge de Pro D2. Il a disputé ses premières minutes avec le club angoumoisin, vendredi, lors de la défaite des sa nouvelle équipe à Biarritz.

Sanction : le Bayonnais Alofa Alofa mis à pied pour une durée de huit jours

Aligné à quatre reprises cette saison, Alofa Alofa (29 ans, 8 sélections) n’était pas dans le groupe bayonnais pour la réception de Toulon, samedi dernier. Et pour cause, le trois-quarts samoan a été mis à pied par le club basque en raison d’un comportement extra-sportif inadapté. La durée de sa sanction est de huit jours. Reste à savoir si cet écart aura d’autres conséquences pour l’ancien joueur de La Rochelle et des Harlequins, engagé jusqu’en juin 2021 avec le club basque.